Sadakatsiz'de büyük intikam! Asya, Volkan'ın videosuyla Gönül'ü tehdit etti
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Sadakatsiz'de büyük intikam! Asya, Volkan'ın videosuyla Gönül'ü tehdit etti

11.03.2021 08:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:22

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'in son sahnesinde Asya, kendisine kumpas kurarak hakkında haber yaptıran Gönül'den intikamını aldı. Asya Gönül'e, Volkan'ın kendisine yalvardığı ve geri dönmek istediğini söylediği videoyu izleterek kendisiyle uğraşmaması gerektiği konusunda uyardı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, dün akşam heyecanlı bir bölümle ekrana geldi.

GÖNÜL, ASYA'NIN ÖZEL HAYATINI HABER YAPTIRDI

Dizide Gönül, her şeyinden rahatsız olduğu Asya'ya tuzak kurdu. Yerel bir gazetenin yöneticisiyle bir araya gelen Gönül, çıkan haberleri kendi lehine çevirirken, Asya'yı da unutmadı. Asya'nın Sinan'la vedalaştığı anlarda onların fotoğrafını çeken Gönül'ün adamı fotoğrafı ona gönderdi. Gönül Asya'nın bu fotoğrafını gazeteye verdi ve ertesi gün çıkan aşk haberleri Asya'yı zora soktu.

Sadakatsiz'de büyük intikam! Asya, Volkan'ın videosuyla Gönül'ü tehdit etti

ASYA, VOLKAN YÜZÜNDEN YÖNETİMDEN UYARI ALDI

Gazetelerde çıkan haberleri görünce deliye dönen Volkan ise soluğu hastanede alarak sinirle Asya'nın odasına girdi. Asya'nın odasında Turgay'ı gören Volkan iyice çileden çıktı. Hastanede bir anda kaos oluştu. Asya Volkan yüzünden bir kez daha zor durumda kaldı. Asya yaşanan olaydan dolayı hastane yönetiminden de uyarı aldı.

Sadakatsiz'de büyük intikam! Asya, Volkan'ın videosuyla Gönül'ü tehdit etti

GÖNÜL'DEN İNTİKAM ALDI

Çıkan haber ve Volkan'ın yaptıklarından sonra iyice sinirleri gerileyen Asya, elindeki kozu kullanmak için harekete geçti. Derin özel hayatı hakkında söylediklerinden sonra iyice sinirlenen Asya, soluğu Gönül'ün yanında aldı. Bu haberleri yaptıran kişinin Gönül olduğunu bilen Asya, Volkan'ın kendisine geri dönmek için yalvardığı ve öpmeye kalkıştığı videoyu Gönül'e izleterek tehdit etti.

Sadakatsiz'de büyük intikam! Asya, Volkan'ın videosuyla Gönül'ü tehdit etti

SELÇUK, ANNESİNİN ÖLECEĞİNİ ÖĞRENDİ

Öte yandan annesinin Nil'le konuşmalarını duyan Selçuk, Asya'dan yardım istemeye gitti. Annesinin son evre kanser olduğunu öğrenen Selçuk, Asya'dan bu konu hakkında bilgi almaya gitti. Asya ise ona son zamanlarında annesinin yanında olmasını tavsiye etti.

Sadakatsiz'de büyük intikam! Asya, Volkan'ın videosuyla Gönül'ü tehdit etti
Sadakatsiz'de büyük intikam! Asya, Volkan'ın videosuyla Gönül'ü tehdit etti
Haber Yorumları (5)
SİBEL: Rüknettin dedeyi bu dizide oynatalım. Hihhiiii
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FİNİŞ: SAÇMA SAPAN DİZİ
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
ASLI: İZLEDİĞİM TEK DİZİ HAYRANIM ASYA KARAKTERİNE GÜÇLÜ MODERN 21. YÜZYILIN TÜRK KADININI TEMSİL EDİYOR.
Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
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