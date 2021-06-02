Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 31. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün 31. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da Kanal D ekranlarında başlayacak. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 31. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz canlı izleme linki! Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün 31. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da Kanal D ekranlarında başlayacak. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 31. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz canlı izleme linki! Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 19 Mayıs Çarşamba yayınlanan 30. Bölümde Asya'nın geçmişten gelen misafiri dengeleri değiştirecek mi?

Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini kabul ediyor. Gönül ise Derin'in gitmesine karşı çıksa da başarılı olamıyor. Derin ve Asya arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor. Asya ve Derin, uçurumdan yuvarlanıyor!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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