Sadakatsiz canlı izle Kanal D! Sadakatsiz 16. yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 16. yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz son bölüm full izle! Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz canlı izle Kanal D! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi, kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D!

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi, psikolojik gerilim türünde olan "Sadakatsiz", kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.

Ali'nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan'ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali'nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır. Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan gelişme ne olacaktır?