Sadakatsiz dizisi ile ilgili bu akşam için flaş bir gelişme yaşandı. Kanal D'de yayınlanan ve yayınlandığı her akşam reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisi hakkında dizinin izleyicileri Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Bu akşam Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 47. bölüm ne zaman? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz dizisi bitti mi? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sadakatsiz dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Sadakat dizisi yerine bu akşam saat 20.00'da Yarından Sonra isimli yabancı sinema filmi ekranlara gelecek. Kanal D yayın akışına göre, bu akşam saat 22.30'da Sadakatsiz dizisinin eski bölümü ekranlara gelecek.

26 OCAK KANAL D Yayın Akışı:

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)

22:30 Sadakatsiz

01:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Asi

BU AKŞAM SADAKATSİZ DİZİSİ VAR MI?

Sadakat dizisi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre dizi, 1 haftalık sağlık arasına girecek ve bu akşam yayınlanmayacak. Sadakatsiz Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli izleyicilerimiz; Her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz #Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere!"

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü 2 Şubat Çarşamba saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba yayınlanan 46. yeni bölümde Aras ve Volkan arasındaki gerginlik, büyük bir kavgaya dönüşüyor. Aras'ın öfkesiyle karşı karşıya gelen Asya ise bu durum karşısında şoke oluyor!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

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