Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Bu akşam Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 47. bölüm ne zaman?
Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok soruları merak dizinin izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Dizi ekibi tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Bu akşam Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 47. bölüm ne zaman? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz dizisi bitti mi? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? İşte detaylar haberimizde...
Sadakatsiz dizisi ile ilgili bu akşam için flaş bir gelişme yaşandı. Kanal D'de yayınlanan ve yayınlandığı her akşam reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisi hakkında dizinin izleyicileri Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Bu akşam Sadakatsiz dizisi var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 47. bölüm ne zaman? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz dizisi bitti mi? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...
Sadakatsiz dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle yayınlanmayacak. Sadakat dizisi yerine bu akşam saat 20.00'da Yarından Sonra isimli yabancı sinema filmi ekranlara gelecek. Kanal D yayın akışına göre, bu akşam saat 22.30'da Sadakatsiz dizisinin eski bölümü ekranlara gelecek.
26 OCAK KANAL D Yayın Akışı:
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)
- 22:30 Sadakatsiz
- 01:00 Yarından Sonra (Yabancı Sinema)
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:15 Asi
Sadakat dizisi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre dizi, 1 haftalık sağlık arasına girecek ve bu akşam yayınlanmayacak. Sadakatsiz Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Değerli izleyicilerimiz; Her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz #Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere!"
Sadakatsiz dizisi yeni bölümü 2 Şubat Çarşamba saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba yayınlanan 46. yeni bölümde Aras ve Volkan arasındaki gerginlik, büyük bir kavgaya dönüşüyor. Aras'ın öfkesiyle karşı karşıya gelen Asya ise bu durum karşısında şoke oluyor!
1. Sezon (2020-2021)
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
2. Sezon (2021-2022)
Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.