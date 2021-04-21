Sadakatsiz bitti mi, final mi oldu, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz bugün yeni bölümü yayınlanmadı. Bunun ardından Sadakatsiz bitti mi, final mi oldu merak edildi. Sadakatsiz neden yayınlanmadı, pandemi dolayısıyla ara mı verildi? Sadakatsiz yeni bölümü niye yok? Detaylar haberimizde.

Kanal D'nin 21 Nisan yayın akışında Sadakatsiz yeni bölümü yer almadı. Bunun ardından Sadakatsiz bitti mi, neden yayınlanmıyor gibi sorular merak edildi. Sadakatsiz bugün yeni bölümü olmayacak mı? Sadakatsiz final mi yapacak, neden yeni bölümü olmadı? Sadakatsiz koronavirüs dolayısıyla mı 1 hafta ara verdi?

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz yeni bölümleri normalde her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ekranlara geliyordu. Fakat bugün sağlık problemleri nedeniyle 27. bölüm yayınlanmayacak. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

SADAKATSİZ NEDEN YAYINLANMIYOR, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPACAK?

MED yapım resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Sadakatsiz bu hafta sağlık problemleri nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 1 haftalık ara veriyor. Yeni bölümlü haftaya yayınlanacak.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz."

Buna göre 21 Nisan Çarşamba günü dizinin yeni bölümü olan 27. bölüm ekranlara gelemeyecek. Yeni bölümün haftaya yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere - Asya Yılmaz

Caner Cindoruk - Volkan Arslan

Melis Sezen - Derin Güçlü Arslan

Kenan Ece - Turgay Güngör

Cemal Hünal - Sinan Taşkıran

Burak Sergen - Haluk Güçlü

Özge Özder - Derya Samanlı

Yeliz Kuvancı - Bahar Gelik

Mahmut Gökgöz - Altan Saygıner

Ali İl - Melih Komiser

Olcay Yusufoğlu - Serap Şenlik

Gözde Seda Altuner - Gönül Güçlü

Nazlı Bulum - Nil Tetik

Tarık Emir Tekin - Selçuk Dağcı

Meltem Baytok - Cavidan

Alp Akar - Ali Arslan

Doğan Can Sarıkaya - Demir Güçlü

Yaren Vera Salma - Zeynep Arslan

Aydan Taş - Didem Aktaş