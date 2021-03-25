Sadakatsiz başrol oyuncusu diziden mi ayrılıyor? Sadakatsiz dizisi hangi, başrol ayrılıyor?

Sadakatsiz dizisi son zamanların en çok izlenen yapımlarından birisi. Sadakatsiz başrol oyuncusu diziden mi ayrılıyor? Sadakatsiz dizisi hangi, başrol ayrılıyor? gibi sorular sıklıkla sorulmaya başlandı. Bir ihanetin ve geri dönüşün hikayesinin anlatıldığı dizide başrol oyuncusunun diziden ayrılacağına dair söylentiler kulislerde dolanmaya başladı.

Sadakatsiz dizisi son zamanların ilgiyle takip edilen yapımlarından birisi. Oldukça sevilen ve her bölümü merak edilen dizi de her bölüm yaşanacaklar oldukça merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz başrol oyuncularından hangisinin diziye veda etme ihtimali doğdu? Sadakatsiz başrol oyuncularından hangisinin diziye veda etme ihtimali doğdu?

SADAKATSİZ KİM DİZİYE VEDA EDİYOR?

Sadakatsiz dizisi son zamanların en çok izlenen dizilerinden birisi. Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini üstlendiği Sadakatsiz dizisinin orijinali bir Kore dizisi olan bu yapımda entrika ve pek çok hikaye iç içe geçmiş durumda. Peki Sadakatsiz dizisinden birinin ayrılacağı dedikodusu doğru mu? Dizide pek çok insan tarafından nefret kazanan Melis Sezen'in karakteri Derin'in diziden ayrılacağına dair dedikodular oldukça dikkat aratılıyor.

SADAKATSİZ GENEL HİKAYESİ

Dizinin genel konusu ise şu şekildedir. 'Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.'