Sadakatsiz Bahar neden yok? Yeliz Kuvancı diziden çıktı mı? Sadakatsiz Bahar kim, diziden ayrıldı mı? Yeliz Kuvancı kimdir, kaç yaşında?

Sadakatsiz Bahar kim, diziden ayrıldı mı soruları dizi takipçilerinin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Derin'in dayısı olarak dizideki yerini alan İl, aynı zamanda Melih'in de eşidir. Son bölümlerde Bahar ve Bahar karakterlerinin görünmemesi üzerine Sadakatsiz Bahar kim, diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Bahar neden yok? sorularına yanıt arandı.

SADAKATSİZ BAHAR DİZİDEN AYRILDI MI?

Kanal D ekranlarında yayımlanan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosunda Melih rolü ile yer alan Yeliz Kuvancı'nın kadrodan ayrılacağı iddia edilmişti. Bahar karakteri ile diziye dahil olan ve Melih'in eşini oynayan Yeliz Kuvancı'nın, Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadrodan ayrılacağı belirtildi. Altuntaş haberinde, ''Hikayeleri sona erdiği için dizide Melih ve Bahar rollerine hayat veren Ali İl ile Yeliz Kuvancı projeye veda edecek.'' sözlerine yer verdi.

YELİZ KUVANCI KİMDİR?



Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ailesi Ankaralıdır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan oyuncu, asıl çıkışını 2010'da, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaptı.

2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. TRT 1'de yayınlanan Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı. TRT 1'de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karekterini canlandırdı

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