Sadakatsiz avukat kim? Sadakatsiz Taner kim? Mehmet Çelik kim, saat kaç?
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Sadakatsiz avukat kim? Sadakatsiz Taner kim? Mehmet Çelik kim, saat kaç?

10.03.2021 21:54 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:59
Sadakatsiz avukat kim? Sadakatsiz Taner kim? Mehmet Çelik kim, saat kaç?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz avukat kim? Sadakatsiz Taner kim? Mehmet Çelik kim, saat kaç? Detaylar haberimizde.

Her Çarşamba, saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz avukat kim? Sadakatsiz Taner kim? Mehmet Çelik kim, saat kaç?

SADAKATSİZ AVUKAT KİM?

Sadakatsiz dizisine yeni dahil olan Taner karakterini başarılı oyuncu Mehmet Çelik canlandırmakta.

MEHMET ÇELİK KİM?

Mehmet Çelik 25 Eylül 1989 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Mehmet Çelik İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk eğitimi aldı. Mehmet Çelik daha önce Arka Sokaklar, Arka Sıradakiler, Kavak Yelleri, Ayakta Kal, Son Ders: Aşk ve Üniversite, Recep İvedik 2, Başrolde Aşk, Umut, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, Benim Hala Umudum Var, Kalbim Seni Seçti, Acil Aşk Aranıyor, Günahkar, İlişki Durumu: Karışık, Milat gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

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