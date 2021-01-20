Sadakatsiz Asya gerçek adı nedir, ne doktoru? Sadakatsiz Asya karakterini canlandıran Cansu Dere kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi olan Sadakatsiz başladığı günden itibaren büyük beğeni topluyor. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu kim çok merak ediliyor? Sadakatsiz Asya gerçek adı nedir? Sadakatsiz Asya karakterini canlandıran Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında, nereli? Sadakatsiz Asya ne doktoru?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin başrol oyunucusu Asya kimdir? Sadakatsiz Asya karakterini canlandıran Cansu Dere kimdir?

SADAKATSİZ ASYA GERÇEK ADI NEDİR?

Yeni başlayan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini "Cansu Dere" canlandırıyor. Cansu Dere'nin dizideki adı "Asya Arslan" 'dır.

SADAKATSİZ ASYA NE DOKTORU?

Dizide bir doktoru canlandıran Asya Arslan, dahiliye doktorudur.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan