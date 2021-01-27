Sadakatsiz Ali Arslan kimdir, gerçek adı nedir? Ali karakterini canlandıran Alp Akar kimdir, kaç yaşında?

Dizi sezonunun ilgiyle takip edilen yapımlarından olan Sadakatsiz dizisi, Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Ali'nin kim olduğu merak ediliyor. Sadakatsiz Ali Arslan gerçek adı ne, kimdir? Sadakatsiz Ali karakterini canlandıran Alp Akar kimdir? Alp Akar kaç yaşında, nereli?

Alp Akar'ın da yer aldığı yeni bölümleri merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin oyuncuları hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Ali kimdir, gerçek adı nedir? Sadakatsiz Ali karakterini canlandıran Alp Akar kimdir?

SADAKATSİZ ALİ KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine Alp Akar hayat vermektedir. Sadakatsiz Ali karakterini canlandıran Alp Akar 14 yaşındadır. On bir yaşında. Asya ve Volkan'ın oğlu. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Çocuktan ziyade, kocaman bir adam. Hassas, düşünceli, neşeli. Annesini de babasını da çok seviyor ama babasıyla daha arkadaş gibi. Annesi doktor olduğu, zaman zaman nöbete kaldığı için, babasıyla daha sağlam bir ilişki kurmuş. Annesi ve babasının boşanmasından, arkadaşı Selen'in yaşadığı üzüntüleri yaşamaktan deli gibi korkuyor.

ALP AKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Alp Akar, 27 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta öğretim öğrencisi olan Akar, Canım Ailem dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sırasıyla Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almıştır.