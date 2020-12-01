Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Sadakatsiz son bölüm izle!

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilk bölümünden itibaren dikkat çekmeyi başaran Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

SADAKATSİZ HANGİ GÜN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim, Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başladı! Dizi her çarşamba ekranlara geliyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül GüçlüEmir Taro Tekin, Selçuk DağcıAlp Akar, Ali Arslan

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!