Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Sadakatsiz'ın 8. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?