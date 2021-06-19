Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu

Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile Bodrum'da görüntülendi. Kendilerini serin sulara bırakan çiftten Tekin, Sofia'yı öpücüklere boğdu. İşte kare kare o anlar...

Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin, kadrosunda yer aldığı Sadakatsiz'in sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı.

24 yaşındaki Tekin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Mutlu birliktelikleri süren çift, önceki gün Yalıkavak'daki Miya Beach'te görüntülendi.

Sıcak havanın tadını çıkaran oyuncu, sevgilisi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte denizde voleybol oynadı.

Zaman zaman romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi. İşte o anlar...

Tarık Emir Tekin kimdir?

Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.

Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu
Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu
Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu
Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu
Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu
Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu
Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu

Kaynak: Snob Magazin

Oyuncu Nehir Erdoğan ile 2 yıldır aşk yaşadığı Renan Kaleli ilk kez görüntülendi
Oyuncu Nehir Erdoğan ile 2 yıldır aşk yaşadığı Renan Kaleli ilk kez görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Süleyman Soylu Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Aleyna Tilki Merve Dizdar
Spor Cristiano Gareth Bale Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 14:29:15. #1.14#

title