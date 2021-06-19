Sadakatsiz'in yıldız ismi sevgilisini öpücüklere boğdu

Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile Bodrum'da görüntülendi. Kendilerini serin sulara bırakan çiftten Tekin, Sofia'yı öpücüklere boğdu. İşte kare kare o anlar...

Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin, kadrosunda yer aldığı Sadakatsiz'in sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açtı.

24 yaşındaki Tekin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Mutlu birliktelikleri süren çift, önceki gün Yalıkavak'daki Miya Beach'te görüntülendi.

Sıcak havanın tadını çıkaran oyuncu, sevgilisi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte denizde voleybol oynadı.

Zaman zaman romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi. İşte o anlar...

Tarık Emir Tekin kimdir?

Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.

Kaynak: Snob Magazin