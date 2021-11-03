Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 37. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 38. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 37. bölüm izle!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 27 Ekim Çarşamba yayınlanan 36. yeni bölümde Asya ve Aras aşkı geceye damga vuruyor!

Asya, Aras'ın kendisine olan duygularını açması ve onu öpmesi ile allak bullak olmuştur. Volkan ise Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir. Duygularını tartmak için zamana ihtiyacı olan Asya'nın vereceği karar onun için yeni bir mücadelenin haber cisi olacaktır...

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 37. Bölüm Fragmanı yayında!

Asya ve Aras'ı ele ele gören Volkan için ipler tamamen kopuyor. Tam da bu sırada yürüdüğünü itiraf eden Derin, Volkan'ın ilgisini çekmeye çalışıyor ancak Volkan'dan gelen hamle ile ortam bir anda buz kesiyor!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SADAKATSİZ 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 38. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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