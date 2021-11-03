Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 37. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?
Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni sezonu başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 38. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 37. bölüm izleme linki! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...
Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 38. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 37. bölüm izle!
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Sadakatsiz 27 Ekim Çarşamba yayınlanan 36. yeni bölümde Asya ve Aras aşkı geceye damga vuruyor!
Asya, Aras'ın kendisine olan duygularını açması ve onu öpmesi ile allak bullak olmuştur. Volkan ise Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir. Duygularını tartmak için zamana ihtiyacı olan Asya'nın vereceği karar onun için yeni bir mücadelenin haber cisi olacaktır...
Sadakatsiz 37. Bölüm Fragmanı yayında!
Asya ve Aras'ı ele ele gören Volkan için ipler tamamen kopuyor. Tam da bu sırada yürüdüğünü itiraf eden Derin, Volkan'ın ilgisini çekmeye çalışıyor ancak Volkan'dan gelen hamle ile ortam bir anda buz kesiyor!
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
Sadakatsiz dizisinin 38. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
SADAKATSİZ 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan