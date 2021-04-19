Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Sadakatsiz 26. bölüm izle, son (26) bölüm full izle!
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Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Sadakatsiz 26. bölüm izle, son (26) bölüm full izle!

Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Sadakatsiz 26. bölüm izle, son (26) bölüm full izle!
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Sadakatsiz dizisinin 26. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? ATV Sadakatsiz 26. bölüm izle, son (24) bölüm full izle!

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SADAKATSİZ 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisi ATV ekranlarında bu akşam 26. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SADAKATSİZ 26. BÖLÜM İZLE

Sadakatsiz 26. bölüm izlemek için tıklayınız!

SADAKATSİZ 26. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Derin'i kaçıranlar bu kez de Asya'yı kaçırıyor!

Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

OYUNCULAR

Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder (Derya), Eren Vurdem (Mert), Yeliz Kuvancı (Bahar), Olcay Yusufoğlu (Serap), Nazlı Bulum (Nil), Gözde Seda Altuner (Gönül), Emir Taro Tekin (Selçuk), Alp Akar (Ali)

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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