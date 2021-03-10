Sadakatsiz 21. bölüm full tek parça izle! Kanal D Sadakatsiz son bölüm izle!

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta, hangi kanalda? Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz 21. bölüm full tek parça izle! Kanal D Sadakatsiz son bölüm izle!

SADAKATSİZ NE ZAMAN? SADAKATSİZ SAAT KAÇTA?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümüyle 10 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de ekrana geldi.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ 21. BÖLÜM FULL İZLE