Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 19. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

Kanal D'nin yeni dizisi başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 20. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 19. bölüm izleme linki! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 20. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 19. bölüm izle!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 18. Bölümde Asya'nın dönüşüyle taşlar yerinden oynuyor!

Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir.Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 19. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Sürpriz bir misafir tüm dengeleri değiştiriyor!

Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir. Volkan ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SADAKATSİZ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan