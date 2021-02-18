Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 18. Bölüm son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz fragmanı izle! Son bölümde neler oldu?
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Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 18. Bölüm son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz fragmanı izle! Son bölümde neler oldu?

18.02.2021 03:12 | Son Güncelleme: 18.02.2021 03:16
Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 18. Bölüm son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz fragmanı izle! Son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Asya'nın yaşadıklarından sonra Volkan'a ne cevap vereceği merak konusu oldu. Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 18. Bölüm son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz fragmanı izle! Son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında her Çarşamba yeni bölümleri yayınlanan Sadakatsiz dizisi, 17 Şubat günü yeni bölümüyle yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 18. bölümünde heyecanlı dakikalara sahne oldu. İzleyiciler 18. bölümünün ardından 19. bölümde neler olacağını merak ediyor. Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 18. Bölüm son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz fragmanı izle! Son bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümünde Asya'nın dönüşüyle taşlar yerinden oynuyor!

Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir. Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirdi?

SADAKATSİZ 18. BÖLÜM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 18. Bölüm son bölüm tek parça izle! Sadakatsiz fragmanı izle! Son bölümde neler oldu?

SADAKATSIZ 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Sadakatsiz 19. Bölüm fragmanı yayınlandı. 25 Şubat Çarşamba akşamı ekranlara yeni bölümüyle gelecek olan Sadakatsiz 19. bölüm fragmanında Gönül, Haluk'un büyük sırrını öğreniyor!

Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına gelmiştir. Sohbet edip çocuklardan bahsederken, Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğrenir. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırır. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermeyecektir.

Gönül bundan sonra ne yapacak? Haluk evliliğini toparlayabilecek mi?

SADAKATSİZ 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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