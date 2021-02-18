Sadakatsiz 18. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sadakatsiz 18. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

18.02.2021 16:30 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:34
Sadakatsiz 18. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi bu hafta da çok heyecanlıydı! İşte, Sadakatsiz son bölüm tek parça full izleme linki, Sadakatsiz 18. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi, kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte, Sadakatsiz son bölüm tek parça full izleme linki, Sadakatsiz 18. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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