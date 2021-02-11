Sadakatsiz 17. bölüm full izleme linki! Sadakatsiz son bölüm tek parça full izle! Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi bu hafta da çok heyecanlıydı! İşte, Sadakatsiz son bölüm tek parça full izleme linki, Sadakatsiz 17.bölüm full izleme linki ve Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanı!

Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi, kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte, Sadakatsiz son bölüm tek parça full izleme linki, Sadakatsiz 17.bölüm full izleme linki ve Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanı!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ!

Asya'nın Tekirdağ'dan ayrılma kararı herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Haluk'un Hicran ismini duyunca yüzünün asılması Selçuk onun oğlu mu sorularını da beraberinde getirdi. Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken, iki yüzlülüğü ortaya çıkar. Volkan'ın Ali'ye tokat atması üzerine Ali annesini arar! Asya, sonunda oğluna kavuşmuştur.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.