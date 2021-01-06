Sadakatsiz 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman?

Kanal D'nin sevilen ve büyük yankı uyandıran dizisi Sadakatsiz, geçen hafta yılbaşı tatilinden dolayı yeni bölüm yayınlamadı. Sadakatsiz yeni bölüm yayın tarihi ve fragmanı yayınlandı! Peki, Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman? İşte Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı!

Kanal D'nin, gerek konusu gerekse oyuncuları ve karakterleri ile sevilen dizisi Sadakatsiz her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınlamadı ve seyirciler Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman merak etmeye başladı. Peki, Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman? İşte Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı!

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İzleyicilerinin merakla beklediği Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı sonunda yayınlandı!Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde kızışmalar devam ediyor! Volkan Asya'yı doktor beyden kıskanıyor! Volkan, Asya'yı rahat bırakmayacak gibi duruyor! İşte Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı!

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz yeni bölümü önümüzdeki hafta ekranlarda olacak. Sadakatsiz 13. bölüm, 13 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak!