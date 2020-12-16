Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları!

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan ve 10. bölümü ile ekrana gelen Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları!

SADAKATSİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisi her Çarşamba saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. 10. bölümü ile ekrana gelen dizi seyirciyi etkilemeyi başardı. Sadakatsiz 11. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Kenan Ece, Turgay Güngör

Burak Sergen, Haluk Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Özge Özder, Derya Samanlı

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan

SADAKATSİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ 10. BÖLÜM İZLE!