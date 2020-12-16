Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları!
İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan ve 10. bölümü ile ekrana gelen Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları!
Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları!
SADAKATSİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sadakatsiz dizisi her Çarşamba saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. 10. bölümü ile ekrana gelen dizi seyirciyi etkilemeyi başardı. Sadakatsiz 11. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
SADAKATSİZ OYUNCULARI
Cansu Dere, Asya Arslan
Caner Cindoruk, Volkan Arslan
Melis Sezen, Derin Güçlü
Kenan Ece, Turgay Güngör
Burak Sergen, Haluk Güçlü
Eren Vurdem, Mert Gelik
Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik
Özge Özder, Derya Samanlı
Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik
Nazlı Bulum, Nil Tetik
Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı
Alp Akar, Ali Arslan
SADAKATSİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!