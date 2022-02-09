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Sadakatsiz'in Yıldızları Böyle Görüntülendi

Snob Magazin - Magazin
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Sadakatsiz'in Yıldızları Böyle Görüntülendi

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in oyuncuları Cansu Dere, Berkay Ateş, Melis Sezen ve Tarık Emir Tekin, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi

Balık restoranı çıkışı bir hayli keyifli oldukları görünen Sadakatsiz oyuncuları, "Set arası yemek yedik. Şimdi vaktimiz yok, sonra konuşuruz" dedikten sonra setin yolunu tuttular.

SADAKATSİZ'İN KONUSU NEDİR?

Sadakatsiz'in konusu ne, neyi anlatıyor; Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Berkay Ateş ve Tarık Emir Tekin'in siyahlara bürünmesi dikkat çekti.

Sadakatsiz'in Yıldızları Böyle Görüntülendi

Sadakatsiz'in Yıldızları Böyle Görüntülendi

Sadakatsiz'in Yıldızları Böyle Görüntülendi

Snob Magazin - Magazin

Tarık Emir Tekin, Berkay Ateş, Cansu Dere, Asya, Magazin, Haber

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