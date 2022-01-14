Sadakatsiz'in yıldızı böyle yakalandı

ANKARA (Snob Magazin) - Geçtiğimiz haftalarda Gizem adında arkadaşı ile görüntülenen Burak Sergen, yine aynı kadın arkadaşı ile alışverişte görüntülendi.

"ALDATILDIĞIM KANITLANDI"

Alışveriş sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen "Alışverişe gelmiştik. Gizem arkadaşım, zaten tanışmıştınız." dedi. Boşanma sürecinin devam ettiğini belirten oyuncu "Zaten aldatıldığım kanıtlandı. Bu yüzden davanın sonuçlanmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AŞKA AÇIK KAPI BIRAKTI

Yanındaki arkadaşı ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Sergen "Kendisi arkadaşım. Ama şu boşanma süreci belli olsun o zaman netleşir durumlar." diyerek aşka açık kapı bıraktı.

Burak Sergen, Sadakatsiz'in 19 0cak itibarıyla yeni bölümleriyle ekranlarda olacağının müjdesini de verdi.

Burak Sergen, Gizem adındaki kız arkadaşıyla geçtiğimiz ay ilk kez Beyoğlu'nda görüntülenmişti.

Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal tarafından ihanete uğramıştı.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Sergen, 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra bir süredir 'Sadakatsiz' adlı dizide 'Haluk' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.