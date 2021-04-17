Sadakataşı Derneğinden Gana'ya ramazan yardımı
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Sadakataşı Derneğinden Gana'ya ramazan yardımı

Sadakataşı Derneğinden Gana'ya ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Gana'da ihtiyaç sahibi kişilere gıda kumanyası dağıttı, iftar düzenledi ve su kuyuları açtı.

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Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Gana'da ihtiyaç sahibi kişilere gıda kumanyası dağıttı, iftar düzenledi ve su kuyuları açtı.

Sadakataşı Derneği gönüllüsü Ömer Faruk Yıldız, AA muhabirine, "Zor şartlar altında yaşayan Ganalı kardeşlerimizle bu ramazanda bir araya gelerek onlara yalnız olmadıklarını hissettirdik." açıklamasını yaptı.

Yıldız, Gana'nın Madena, New Adenta ve Power Land bölgelerinde yaşayan 455 aileye salça, makarna, pirinç, şeker, yağ ve tuzdan oluşan ramazan kumanyası dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Başkent Akra'nın kırsal bölgesindeki hafızlık kursunda eğitim gören 200 öğrenciye 3 gün boyunca iftar verildiğini söyleyen Yıldız, iftar organizasyonlarına devam edeceklerini belirtti.

Ramazan çalışmalarına "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği tarafından Gana'nın kurak bölgelerinde 7 su kuyusu açıldı.

Yıldız, "Kurak bölgelerde temelini attığımız su kuyularının açılışlarını yaptık. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernek gönüllüleri ayrıca Ganalı Müslümanlara fitre ve zekat dağıtımlarının yanı sıra 200 çocuğa da bayramlık kıyafet hediye edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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