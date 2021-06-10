Sadakataşı Derneği, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
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Sadakataşı Derneği, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı

Sadakataşı Derneği, vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, bu yıl kurban faaliyetini, "Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri" sloganıyla Türkiye ile birlikte 32 ülkede gerçekleştirecek.

Sadakataşı Derneği, bu yıl kurban faaliyetini, "Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri" sloganıyla Türkiye ile birlikte 32 ülkede gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sadakataşı, kurban organizasyonunu bu yıl Türkiye başta olmak üzere 32 ülke ve 100'ün üzerinde bölgede gerçekleştirerek 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

10 yılın vermiş olduğu tecrübe ve bağışçılara vermiş olduğu güvenle her yıl daha fazla ülke ve insana ulaşan dernek, bu kurban bayramında da yeni coğrafyalara yardım ulaştıracak.

Hisse bedeli 750 TL

Dernek, kurban hisse bedelini bu yıl 4 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirledi. Buna göre Afrika ve Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 750 lira, Türkiye, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge için 1200 lira, Balkanlar ve Ortadoğu'nun olduğu üçüncü bölge için 1500 lira, Filistin, Irak, İspanya ve Kıbrıs'ın olduğu dördüncü bölge için kurban hisse bedelini 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.???????

Kurban hisse bağışı için derneğin İstanbul'daki genel merkezine gidilerek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesapları veya posta çeki hesaplarına ulaşarak online olarak yapılabiliyor. Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezi aranarak kurban bağışı yapılıp, detaylı bilgi alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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