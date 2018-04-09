Sadakataşı Derneği Çad'da Su Kuyuları Açtı
İstanbul merkezli bir yardım kuruluşu olan Sadakataşı Derneği, Çad'ın Bokoro bölgesinde su kuyuları açtı.
İstanbul merkezli bir yardım kuruluşu olan Sadakataşı Derneği, Çad'ın Bokoro bölgesinde su kuyuları açtı.
Ülkede 5 adet su kuyusu açmak için bulunan dernek yöneticilerden Hacı Dursun Tunç AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sadakataşı derneği olarak bu güne kadar Çad'da 60 Su kuyusu 2 cami, 2 okul açtık. Yaklaşık 3500 kumanya dağıtımı, 2400 hisseye yakın da Kurban kesim ve dağıtımı yaptık." diye konuştu.
Osmanlılardaki sadaka taşı geleneğinden ilham alınarak 2010 yılında İstanbul'da kurulan Sadakataşı Derneği, 5 yılda 32 ülkede toplam 765 proje ile 2 milyon insana ulaştı.
Dernek aracılığıyla Türkiye'de ise Suriyeli mültecilere 4,5 milyon lira tutarında yardım yapıldı. Ayrıca dernek faaliyetleri kapsamında Lübnan, Vietnam ve Tazanya'da eğitim merkezleri açıldı.