Sadakataşı Derneği Çad'da Su Kuyuları Açtı

İstanbul merkezli bir yardım kuruluşu olan Sadakataşı Derneği, Çad'ın Bokoro bölgesinde su kuyuları açtı.

Ülkede 5 adet su kuyusu açmak için bulunan dernek yöneticilerden Hacı Dursun Tunç AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sadakataşı derneği olarak bu güne kadar Çad'da 60 Su kuyusu 2 cami, 2 okul açtık. Yaklaşık 3500 kumanya dağıtımı, 2400 hisseye yakın da Kurban kesim ve dağıtımı yaptık." diye konuştu.

Osmanlılardaki sadaka taşı geleneğinden ilham alınarak 2010 yılında İstanbul'da kurulan Sadakataşı Derneği, 5 yılda 32 ülkede toplam 765 proje ile 2 milyon insana ulaştı.

Dernek aracılığıyla Türkiye'de ise Suriyeli mültecilere 4,5 milyon lira tutarında yardım yapıldı. Ayrıca dernek faaliyetleri kapsamında Lübnan, Vietnam ve Tazanya'da eğitim merkezleri açıldı.