Sadakataşı Derneği, bir yılda 1100 su kuyusu açtı

Sadakataşı Derneğinin, bir yılda yardıma muhtaç coğrafyalarda 1100 su kuyusu açtığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, yetersiz altyapı hizmetleri, kuraklık, düzensiz yağışlar, kirli ve durağan suların neden olduğu hastalıklardan her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybettiği anlatıldı.

Temiz suya ulaşmada yaşanan zorlukların insanların gündelik ihtiyaçlarıyla tarım ve hayvancılık olanakları da engellediği ifade edilen açıklamada, derneğin, kurulduğu günden bu yana başta Afrika ülkelerinde olmak üzere 2 bin 770 su kuyusu açarak 1,6 milyon insanı içilebilir temiz suya kavuşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, derneğin son bir yılda 1100 su kuyusu açtığı belirtilerek, son kuyunun da Çad'da hizmete girdiği belirtildi.

Su kuyusu kampanyasına destek olmak için "SUKUYUSU" yazıp 2989'a SMS göndererek 10 lira bağış yapılabildiği, gerekli bilgilere derneğin internet sitesinden ulaşılabildiği kaydedildi.