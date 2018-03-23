Sadabat Viyadüğü'nde Yenileme Çalışmaları Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 (E-5) yolu ile TEM yolunu bağlayan Sadabat (Nurtepe) Viyadüğü'nde yol bakım çalışmalarına başlıyor. 26 Mart Pazartesi günü başlayacak olan çalışmalar gece 00: 00 ile 06: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda, toplu taşımanın yanı sıra lastik tekerlekli ulaşıma da yatırım ve bakım çalışmaları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda İBB, D-100 (E-5) yolu ile TEM yolunu bağlayan Sadabat (Nurtepe) Viyadüğü'nde sürücülerin daha güvenli sürüşü için yol bakım çalışması yapacak. Çalışmalar Okmeydanı'ndan Hasdal Kavşağı'na gidiş yönünde bulunan viyadük de kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarının (DERZ) değişimiyle başlayacak.

Bakım çalışması 26 Mart'ta Pazartesi gece 00: 00'da başlayarak 13 Nisan'da tamamlanacak. İstanbul'un mevcut trafik yoğunluğuna etki etmemesi için Sadabat Viyadüğü'ndeki çalışmalar 00: 00 - 06: 00 arasında gerçekleştirilecek ve Okmeydanı'ndan Hasdal Kavşağı'na gidiş yönü trafiğe kapatılacak.

Çalışma saatleri arasında ulaşım Dersaadet Caddesi'nden başlayarak Nurtepe Kavşağı üzerinden sağlanacak. - İSTANBUL