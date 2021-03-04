Sacramento Kings - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün Sacramento Kings - LA Lakers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Sacramento Kings - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Sacramento Kings - LA Lakers maçı gerçekleşecek. Peki, Sacramento Kings - LA Lakers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

SACRAMENTO KİNGS - LA LAKERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Sacramento Kings - LA Lakers maçı, Sacramento'da Golden 1 Center'da oynanacak. Sacramento Kings - LA Lakers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

SACRAMENTO KİNGS - LA LAKERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 4 Mart Perşembe günü oynanacak Sacramento Kings - LA Lakers maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.