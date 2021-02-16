Saçma Sorular... Saçma sapan sorular
Herkesin aklına hayatının farklı evrelerinde çok garip sorular mutlaka gelmiştir. Kimisi belki sorulmuş kimisi sorulmaya bile utanılmış olabilir. Bakın bakalım bunlardan hangileri sizin aklınıza geldi de soramadınız. İşte saçma sorular... Saçma sapan sorular
Hayat ciddileşiyor. Hayat zor. Hayat sıkıcı oluyor. Bu yüzden, ruh halinizi hafifletmek ve günlerinize biraz kahkaha katmak için gevşemenize ve daha basit şeylere odaklanmanıza yardımcı olur. Çoğu zaman, kendimizi hayatın zor sorularıyla karşı karşıya buluruz ve zihnimizi kullanmamıza ve doğru yanıtları bulmamıza yardımcı olsa da, her zaman bu kadar ciddi olmamıza gerek yoktur.
SAÇMA SORULAR
Gülmeyi ve belki arkadaşlarınızla birkaç gülümsemeyi paylaşmayı umuyorsanız veya yeni bir arkadaşınızla eğlenceli bir sohbeti ateşlemenin bir yolunu arıyorsanız, o zaman sorulacak bu saçma sorular listesi tam da doğru çözüm olabilir. . Stresi atın ve gevşeyin - işte ruh halinizi hafifletmek için bazı saçma sorular.
- Kasiyerin size tuhaf görünmesini sağlamak için bir bakkaldan satın alabileceğiniz üç şey nedir?
- Dünyadaki tüm otları başka bir şeyle değiştirebilseydiniz, bu ne olurdu ve neden?
- Hayvanlar konuşabilseydi, içlerinden en kabası hangi tür olurdu?
- Nihai hayvanı yaratmak için iki farklı hayvanı birleştirebilseydiniz, bu hangi iki hayvan olurdu ve bunların ürünü ne olurdu?
- Kedi büyüklüğünde bir ata mı yoksa fare büyüklüğünde bir kediye sahip olmayı mı tercih edersiniz ?
- Sebepsiz yere aniden tutuklandıysanız ve yüzünüz tüm haberlerde parlasaydı, aileniz ve arkadaşlarınız ne yaptığınızı düşünürdü?
- Bir internet başkanı atayacak olsaydın, kim olurdu ve neden?
- Yepyeni bir küresel tatil yaratmakla görevlendirilseydiniz, adını ne koyardınız ve nasıl kutlanırdınız? Yılın hangi zamanında yapılacak?
- Herhangi bir olumsuz tepki olmadan vücut parçalarınızdan birini sökülebilir hale getirebilirsiniz. Hangi vücut parçası olurdu ve neden?
- Hayatınız artık bir video oyunudur. Kullanabileceğiniz bazı hile kodları nelerdir ve bunlar ne işe yarar?
- Bir aslanı öldürebilmek için kaç tavuk gerekir?
- Siğil giderici krem ??satan bir marka için aklınıza gelebilecek en kötü etiket nedir?
- Hangi çirkin komplo teorisinin mantıklı bir argüman gibi görünebileceğini düşünüyorsunuz?
- Kıyamet sırasında kendi başınıza mı yoksa bir topluluk içinde mi yaşamak daha iyi olur?
- Bir cadı sizi bir yıl boyunca cansız, elektronik olmayan bir nesneye dönüştüren bir büyü yaptı. Yıl bitmeden insan formuna geri dönmek için, en az yüz kişinin sana dokunmasını sağlamalısın. Hangi cansız nesne olurdun?
- Delice bir tımarhaneye atıldın. İçeride olmadığınızı onlara kanıtlamak için oradaki insanlara ne söylüyorsunuz?
- Sizi 600 yıl öncesine götüren bir zaman makinesi buldunuz. Sahip olduğun tek şey sırtındaki kıyafetler. İnsanlara gelecekten geldiğini nasıl söylersin?
- Bir kişinin bir flört uygulamasına biyografisine koyabileceği en kötü şey nedir?
- Aklınızdan geçen her düşünceyi söyleten bir hastalığınız mı yoksa çevrenizde ve başınıza gelen tüm etkileşimlere çok uygunsuz bir şekilde tepki vermenize neden olan bir hastalığı mı tercih edersiniz?
- Evcil hayvanınız konuşabilseydi, imajınızı tamamen mahvedebilecek tek bir şey söyleyebilirlerdi?
- Gerçekten harika kokmayan ama yine de koklamak istemeye devam eden bir şey nedir?
- Artık başkansınız, ancak yalnızca yetki alanınızdaki kedilerin yaşamlarını iyileştiren değişiklikler yapabilirsiniz. Topluluğunuzdaki kedigilleri desteklemek için hangi üç şeyi değiştirirdiniz?
- Az önce dünyanın herhangi bir yerine tüm masraflarını karşılayan bir seyahat kazandınız, ancak yalnızca en sevmediğiniz üç kişiyi yanınızda götürürseniz gidebilirsiniz. Onlar kimler ve nereye gidiyorsun?
- Fazladan üç kardeşiniz olsaydı, doğum sıranız ne olurdu ve onların hangi kişiliklere sahip olmasını isterdiniz?
- Neredeyse on yıldır ıssız bir adada yalnızsın ve sonunda medeniyete geri döndün. 5 yıldızlı bir otelde başkanlık süitinin anahtarlarını teslim ettin. İlk önce ne yaparsınız - banyoyu mu kullanacaksınız yoksa kral yatakta mı uyuyacaksınız?
- Evsizsiniz ve tek bir kıyafet seçeneğiniz var - çok ince kumaşı ve çok sayıda delikli yırtık pırtık, büyük boy beyaz bir gömlek ya da son derece dar ten rengi bir iç çamaşırı takımı. Ne olacak
- Artık yerel kütüphaneden yasaklandınız. Bunun sebebi ne olabilir?
- Şu anda isminizi değiştirebilseydiniz, ancak alfabedeki tek numaralı harflerden hiçbirini içermeseydi, hangi adı seçerdiniz?
- Her yağmur yağdığında gökten düşen şeyi değiştirebilseydin, bu ne olurdu ve neden? Not: önemli bir değere sahip olamaz.