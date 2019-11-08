Saçlarını lösemili çocuklar için bağışladı

08.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:30

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bedensel engelli Beyza Temli (19), 2 yıldır özenle bakıp uzattığı saçlarını, 'Bir tutam saç, bir ömür boyu mutluluk' kampanyasına destek vermek için kestirerek, lösemili çocuklara peruk yapılması amacıyla bağışladı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve bedensel engelli olan Beyza Temli, 3 yıl önce kanser şüphesiyle ameliyat oldu. O süreçte lösemili hastaları daha iyi anlama fırsatı bulduğunu söyleyen Temli, Lösemi Haftası dolayısıyla medyada yer alan haberlerden saç bağışı kampanyaları düzenlendiğini öğrendi. Genç kız kampanyada yer alarak saçını kuaförde kestirip, peruk yapılması için bağışladı.

Kaynak: DHA

'ONLARI DAHA İYİ ANLADIM'Annesi Dilber ve kardeşinin yardımıyla kuaföre gelerek saçlarını kestiren Beyza Temli, "3 yıl önce kanser şüphesiyle ameliyat edildim. Daha sonra patoloji sonuçlarım temiz çıktı. Bu dönemde kanser tedavisi gören kardeşlerimi daha iyi anladım. Onları sevindirmek istedim. Bu amaçla kestirdiğim saçımı lösemili kardeşlerime peruk olması amacıyla bağışladım. Saçım bağışlanacak düzeyde uzadıkça bundan sonra da bağışlamaya devam edeceğim. İnşallah bağışladığım saç yerini bulmuştur" dedi.Anne Dilber Temli ise çok sevdiği saçlarını bağışlayan kızı Beyza ile gurur duyduğunu söyledi.KUAFÖR BAĞIŞ İÇİN ÜCRETSİZ KESECEKLösemi Haftası kapsamında saç bağışı yapan kişilere kesim ve saç boyasını ücretsiz yapacağını söyleyen kuaför Aslan Karabulut da kendi saçını da bağışladığını belirterek, "Kuaför salonuna gelip saçımı bağışlamak istiyorum diyen hiçbir müşterimden saç kesim ücreti ve boya parası almayacağım. Lösemili kardeşlerimizin yanındayız" dedi.