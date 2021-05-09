Saçlarını kemoterapi gören kanser hastası çocuklar için bağışladı

Farkındalık yaratmak istediğini dile getiren Kayhan Pinç, "Bu kampanyayı internette tesadüfen gördüm. Dizi projesi için saçımı kestirmem gerekiyordu ve o an dedim ki; saçım çöpe gideceğine hayırlı bir işe vesile olsun. Tedavi olan kardeşlerimize desteğe her zaman varım" diye konuştu.