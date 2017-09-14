Saçı Sakalı Birbirine Giren Burak Hakkı'yı Gören Şaşırdı
Ünlü oyuncu Burak Hakkı, sevgilisiyle basket maçında görüntülendi. Saçı sakalı birbirine giren Hakkı'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
'EuroBasket2017' çeyrek finalinde Yunanistan, Rusya ile karşılaştı. Maça sevgilisiyle giden Burak Hakkı'nın rolü için bıraktığı sakallarını görenler şoke oldu.
ROL İÇİN SAKAL BIRAKMIŞ
Geçtiğimiz mart ayından beri Atina'nın 'Stathamos (İstasyon)' adlı tiyatrosunda sergilenen 'Kiklos (Daire)' oyunu ile izleyici karşısına çıkan ve rolü için imaj değiştiren Hakkı'yı görenler tanımakta zorlandı.
İşte Burak Hakkı'nın yeni imajı: