Saçı Sakalı Birbirine Giren Burak Hakkı'yı Gören Şaşırdı

'EuroBasket2017' çeyrek finalinde Yunanistan, Rusya ile karşılaştı. Maça sevgilisiyle giden Burak Hakkı'nın rolü için bıraktığı sakallarını görenler şoke oldu.

ROL İÇİN SAKAL BIRAKMIŞ

Geçtiğimiz mart ayından beri Atina'nın 'Stathamos (İstasyon)' adlı tiyatrosunda sergilenen 'Kiklos (Daire)' oyunu ile izleyici karşısına çıkan ve rolü için imaj değiştiren Hakkı'yı görenler tanımakta zorlandı.

İşte Burak Hakkı'nın yeni imajı:

