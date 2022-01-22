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Saç kurutma makinesiyle donan aracını ısıttı

Saç kurutma makinesiyle donan aracını ısıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzurum'un Aşkale ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle araçlar da donarken, bir vatandaş donan aracını saç kurutma makinesiyle ısıtarak çalıştırmaya çalıştı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle araçlar da donarken, bir vatandaş donan aracını saç kurutma makinesiyle ısıtarak çalıştırmaya çalıştı.

Dün gece termometrelerin eksi 28'i gösterdiği Aşkale'de sabah işe gitmek için araçlarının başına giden birçok sürücü soğuk havanın etkisiyle donan araçlarıyla karşılaştı. Kimisi çalışan araçlar ile şarj ettirdi, kimisi araç altına ateş yaktı. İlçede elektrik ve elektronik tamirciliği yapan Emre Coşkun ise kendisine farklı bir yöntem seçti. Dükkanından ara kablosu ile elektrik çekerek saç kurutma makinesi ile donan aracını ısıtan Coşkun'un aracı, yaklaşık 5 dakika sonra çalışır duruma geldi. - ERZURUM

Saç kurutma makinesiyle donan aracını ısıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Erzurum, Tragger, Yerel, Haber

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