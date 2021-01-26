Saç ekimi sırasında kalp krizi geçiren Japon turist, hayatını kaybetti
26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Saç ekimi için Japonya'dan İstanbul'a gelen Japon turist, saç ekimi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Saç ekimi için Japonya'dan İstanbul'a gelen Japon turist, saç ekimi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Japon turist, seansı sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan turist, yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybetti.
Kaynak: Tourism Today