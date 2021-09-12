Saç ekimi sırasında gerçekleşen ölümle ilgili şüpheli doktor tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saç ekimi sırasında gerçekleşen ölümle ilgili şüpheli doktor tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Saç ekimi sırasında gerçekleşen ölümle ilgili şüpheli doktor tutuklandı

Bağcılar'da kuaför İbrahim Gül'ün saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili görevli doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da kuaför İbrahim Gül'ün saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili görevli doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli doktor ifadesinde, "Bu bizim tarafımızdan öngörülebilecek bir durum değildi. Hastanın kaybı hepimizi derinden üzmüştür" dedi.

İtalya'da kuaför olan 27 yaşındaki İbrahim Gül, saç ektirmek için geldiği İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat esnasında hayatını kaybetmişti. İhmal iddialarının ardından harekete geçen polis ekipleri, saç ekiminde görevli doktor M.A'yı gözaltına almıştı. Şüpheli doktor M.A. sevk edildiği Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ifadesi ortaya çıkan şüpheli M.A., hayatını kaybeden İbrahim Gül ile kendisinin görüştüğünü söyleyerek, "Herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığı soruldu. Ne ön görüşmede ne sonrasında herhangi bir rahatsızlığını dile getirmedi. Gerekli tahliller de öncesinde yapılmıştı. Bu bilgilendirmeler sonrasında hastanemize gelip saç ekimi aşamasına geçtiğimizde işlem sırasında bir göğüs ağrısı şikayetinden söz edince biz işlemi derhal durdurduk. Gerekli ölçümler kontroller yapıldı. Sonrasında da mavi kod adı verilen ivedi hastaya müdahale anlamına gelen kod ile kendisine müdahale edildi" dedi.

Yapılan müdahalenin hastaya olumlu sonuç verdiğini söyleyen şüpheli doktor, "Müdahale sonrasında belki 4-5 saat sonra hastanın öldüğü bilgisi geldi. Müdahale eden hekimlerden anladığım kadarıyla kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmiş. Bu bizim tarafımızdan öngörülebilecek bir durum değildi. Hastanın kaybı hepimizi derinden üzmüştür" şeklinde ifade verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ümraniye'de lüks aracını çevredekilerin üzerine sürdü: 1 yaralı

Ümraniye'de lüks aracını çevredekilerin üzerine sürdü: 1 yaralı

 İtalya'dan gelip Türkiye'de saç ektirmek istedi, ameliyat masasında öldü

İtalya'dan gelip Türkiye'de saç ektirmek istedi, ameliyat masasında öldü

 Gasbetmek istedikleri taksiciye korku dolu anlar yaşatmışlardı! O anların görüntüsü kamerada

Gasbetmek istedikleri taksiciye korku dolu anlar yaşatmışlardı! O anların görüntüsü kamerada
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Ece Üner
Spor Max Meyer Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Bekir Pakdemirli Şans Oyunları Yemek Tarifleri Burak Yılmaz Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Saç ekimi sırasında gerçekleşen ölümle ilgili şüpheli doktor tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 19:30:10. #1.12#