Saç dökülmesini engelleyen yöntemler
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Saç dökülmesini engelleyen yöntemler

Beslenmenizden duş alışkanlıklarınıza kullandığınız ürünlerden saç tarama uygulamalarına kadar bir dizi tedbirler alarak saçlarınızın uzun ömürlü ve sağlıklı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Saç dökülmesini engelleyen yöntemler
18.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:17

Saçlarınız dökülüyorsa ya da saçlarınızın dökülmesini istemiyorsanız, bunun önüne geçmek için birtakım tedbirler almalısınız. Doğru hamleler yaparak sağlıklı saçarla sahip olabilir, saç dökülmesinin önüne geçebilirisiniz.

BESLENMEYE DİKKAT

Avokado, Hindistan cevizi yağı, badem, somon ve chia tohumu gibi yağ asidi bakımından zengin besinler tüketerek saç sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

Saç dökülmesini engelleyen yöntemler

SAÇ DOSTU ÜRÜNLER

Saç bakım ürünleri alırken, saç büyüme formülü ile zenginleştirilmiş ürünleri tercih edin. Seçtiğiniz ürünün daha kalın ve uzun saçları uyarmaya yardım etmesi saç sağlığınız için olumlu etkileri beraberinde getirecektir.

Saç dökülmesini engelleyen yöntemler

SAÇ BAKIMINA DİKKAT

Saçlarınıza düzenli aralıklarla bakım uygulaması yapmalısınız. Zayıflamış ve hasar görmüş saçlardan kurtulmuş saçlardan kurtulmak için saç maskeleri ve saç nemlendiricileri uygulamak saçlarınıza iyi gelecektir.

Saç dökülmesini engelleyen yöntemler

YANLIŞ ŞEKİLLENDİRMEKTEN VAZGEÇİN

Saçlarınızı şekillendirmek için ısılı düzleştiriciler kullanıyorsanız, saçlarınızın daha kırılgan ve zayıf hale gelemsine neden olursunuz. Isılı düzleştiriciler yerine sünger kıvırıcılar gibi saça zarar vermeyen yöntemler kullanarak saç sağlığınız için daha faydalıdır.

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