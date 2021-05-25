Sabri Ülker kimdir? Sabri Ülker aslen nerelidir, kaç yaşında vefat etti?

Türkiye'nin en meşhur gıda gruplarının başında gelen Ülker Grubu'nu, kardeşi Asım Ülker ile birlikte kuran Sabri Ülker, son dönemde ülkenin en merak edilen kişileri arasında yer almakta. Peki Sabri Ülker kimdir? Sabri Ülker aslen nerelidir, kaç yaşında vefat etmiştir. İşte Sabri Ülker'in biyografisi...

Kardeşi Asım Ülker ile birlikte 1944 yılında aldığı küçük bir bisküvi atölyesini, ülkemizin en büyük şirketleriden biri haline getiren Sabri Ülker, 2. Dünya Savaşı'nda bisküvinin tadını unutan çocuklar için bisküvi üretmeye karar verdi. İşte merak edenler için Sabri Ülker'in biyografisi

SABRİ ÜLKER KİMDİR?

1920 yılında Kırım'da doğdu. Ailesi 1929 yılında Türkiye'ye göç ederek İstanbul'a yerleşti.

Kadırga İlkokulu'na kaydolan Sabri Ülker, eğitim hayatı boyunca çalıştı. Daha ilkokul yıllarında yaz tatillerinde ağabeyi Asım Ülker ile birlikte Besler Bisküvi Fabrikası'nda çalıştı.

İlkokuldan sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne kaydoldu. Orta ikinci sınıfta iken parasız yatılı sınavını kazanarak Bilecik Lisesi'ne gitti. Ortaokulu Bilecik'te, liseyi Kütahya'da okudu. İdeali mühendis olmaktı. Ancak koşullar buna elvermedi.

Yüksek öğrenim için Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Mekteb-i Âli'sine kaydolduğunda 2. Dünya Savaşı da başladı. Sabri Ülker, yüksek öğrenimini bitirdiğinde, savaş da sona ermişti. Sabri Ülker, işte bu günlerde bisküvinin tadını unutan çocuklar için bisküvi üretmeye karar verdi.

1944 yılında Eminönü´ndeki Nohutçu Han´da küçük bisküvi atölyesini satın aldı. Ağabeyi Asım Ülker ve üç çalışanla birlikte 100 metrekarelik bu atölyede üretime başladı.

Bu atölyedeki başarısının ardından 1948 yılında eski Sağmalcılar Köyü'ndeki Takkeci Camii'nin hemen yanında, bisküvi üretimi için bir fabrika kurdu; bisküvi kapasitesini üç katına çıkarttı. Ürünlerin nakliye farkı alınmadan, fabrika fiyatına esnafa ulaştırılmasını sağladı. Daha sonra bu bisküvi fabrikası Davutpaşa'daki yerine taşındı.

1970'te halka açık bir şirket olan Anadolu Gıda'yı Ankara'da kurdu. 1974'te Ülker'de ilk bisküvi ihracatını başlattı. 1979'da İstanbul'da kurulan ikinci fabrikayı çikolata üretimine tahsis etti. Aynı yıl, uluslararası firmalarla rekabet edebilmek için büyük bir öngörüyle Ülker'de Araştırma ve Geliştirme departmanını kurdurdu.

1980'lerden itibaren Ülker'in üretim çeşitliliğinin zenginleşmesini sağladı. Aynı senelerde Ülker'in dünyaya entegre olmasına ön ayak oldu. 1992'de bitkisel-endüstriyel yağ ve margarin sektörüne girme kararı aldı. 1996'da da süt endüstrisine girildi.

2000 yılında Ülker'in onursal başkanlığını üstlendi ve yönetimi Murat Ülker'e devretti.

12 Haziran 2012 tarihinde rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da vefat etti.