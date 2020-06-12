Sabri Orman kimdir? Sabri Orman nereli ve kaç yaşında? Sabri Orman ne iş yapıyor?
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Sabri Orman kimdir? Sabri Orman nereli ve kaç yaşında? Sabri Orman ne iş yapıyor?

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman, 72 yaşında hayatını kaybetti. Orman'ın ölümü üzerine kim olduğu merak konusu oldu. İşte Sabri Orman hakkında tüm merak edilenler..

Sabri Orman kimdir? Sabri Orman nereli ve kaç yaşında? Sabri Orman ne iş yapıyor?
12.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 08:44

SABRİ ORMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Sabri Orman, 1948 Kâhta, Adıyaman'da doğdu. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman, 72 yaşında hayatını kaybetti.

SABRİ ORMAN'IN EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATI

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra 1980 yılında aynı fakültede asistan olarak göreve başladı ve bir yıl sonra aynı fakültenin iktisat doktora programını tamamladı.

SABRİ ORMAN'IN ÇALIŞMA HAYATI

1982 yılı sonunda Yardımcı Doçent olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne geçti. Aynı bölümde 1986 yılında Doçent, 1993 yılında Profesör oldu ve 2003 yılında emekliye ayrıldı.

1989-1990 ders yılında London School of Economics and Political Science'da Araştırmacı (Research Scholar) olarak çalışmalar yaptı.

1992-1994 yılları arasında Malezya'da International Islamic University, İktisat Bölümünde, 1995-1997 ve 2002-2006 yılları arasında yine aynı ülkede International Institute of Islamic Thought and Civilization'da İktisat Profesörü olarak görev yaptı.

2007-2009 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı ve 2009-2011 yılları arasında aynı Üniversitede Rektörlük görevlerinde bulundu.

Sabri Orman'ın dördü telif, altısı edisyon ve ikisi tercüme olmak üzere on iki adet kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

3 Kasım 2011 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Sabri Orman, 1 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeliğine tekrar seçilmiştir

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