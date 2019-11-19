Sabit Kanca: Son Soru Filmi
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Sabit Kanca: Son Soru Filmi

Sabit Kanca: Son Soru filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sabit Kanca: Son Soru filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:58
Sabit Kanca: Son Soru Filmi

serisinin üçüncü filminin koltuğunda oturuyor. Senaryosunda Bilal Akçay'ın imzası bulunan filmde başrollerde Tuncer, Zerrin Sümer, Fırat Sobutay, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen ve Murat Özsoy yer alıyorlar.

Yönetmen: Nuri Yıldız

Senaryo: Bilal Akçay

Oyuncular: İsmail Baki Tuncer, Zerrin Sümer, Fırat Sobutay, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen, Murat Özsoy

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Sabit Kanca: Son Soru

Yapımcı Firma: Filmod Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 06.03.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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