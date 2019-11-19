Sabit Kanca: Son Soru Filmi
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Sabit Kanca serisinin üçüncü filminin yönetmen koltuğunda Nuri Yıldız oturuyor. Senaryosunda Bilal Akçay'ın imzası bulunan filmde başrollerde İsmail Baki Tuncer, Zerrin Sümer, Fırat Sobutay, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen ve Murat Özsoy yer alıyorlar.
Yönetmen: Nuri Yıldız
Senaryo: Bilal Akçay
Oyuncular: İsmail Baki Tuncer, Zerrin Sümer, Fırat Sobutay, Metin Yıldız, Barbaros Dikmen, Murat Özsoy
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Sabit Kanca: Son Soru
Yapımcı Firma: Filmod Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 06.03.2020
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