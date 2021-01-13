Sabır nedir? Sabır duası ve sözleri! Sabır TDK!

Kişinin içinde bulunduğu fiziksel koşullardan, sinir sisteminin yapısına kadar pek çok faktörden etkilendiği bilinmektedir. Sabır nedir? Sabır duası ve sözleri! Sabır TDK!

SABIR NEDİR?

Sabır, ya da dayanç, zor koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusudur. Sabırlı insan uzun süreli gecikmelere ve tahriklere rağmen moralini bozmadan yoluna devam eder veya beklemesini sürdürür. Türkçedeki "Acele işe şeytan karışır" atasözü sabırı öğütleyen en tanınmış atasözlerinden biridir. Sabırsızlık genellikle çocuksu bir nitelik olarak düşünülür. Sabır yetişkinliğin en önemli bileşenlerinden biridir. Sabırsızlığın aceleciliğe yol açtığı ve iyi düşünmeden verilmiş yanlış kararlara neden olduğu düşünülür. Kişinin içinde bulunduğu fiziksel koşullardan, sinir sisteminin yapısına kadar pek çok faktörden etkilendiği bilinmektedir.

SABIR DUASI

"Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümmağfirli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni mineş şeytani euzü billahis semiıl alimi mineş şeytanir racim.

Sadak allah ül azim."

Türkçe Meâli

Allahım, günahlarımı bağışla, kalbimdeki hırsı gider, beni şeytandan koru. Rahmeti İlahiden kovulmuş şeytandan,her şeyibilen ve duyan Allah'a sığınıyorum.

Bu sabır duasını her sabah 3 defa okuyan kişilerin gününün daha sakin ve huzurlu geçtiğine inanılır.

Peygamberimizin okuduğu sabır duası;

"Bismillahirrahmanirrahim,

Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta'cile ma ahhartehu ve te'hira ma acceltehu.

Sadak allah ül azim."

Türkçe Meâli

Allahım, sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allahım, kararına beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana ihsan et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol.