Sabır duası nedir? Nasıl yapılır? Sabır duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?
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Sabır duası nedir? Nasıl yapılır? Sabır duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?

16.10.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:31
Sabır duası nedir? Nasıl yapılır? Sabır duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?

Sabır duası, Arapça ve Türkçe olarak aratılmaktadır. Alla'ın verdiği nimetlere şükür etmek için okunan bu dua nedir? Sabır duası nedir? Nasıl yapılır? Sabır duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?

Sabır duası insanların zor zamanlarında rahatlamak ve sakinleşmek için tercih edilen bir duadır. Sabır duası nedir? Nasıl yapılır? Sabır duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?

SABIR DUASI NEDİR?

Allah insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Bazen dünya yaşamımızda, kulluğumuzu unuttuğumuz zaman, sıkıntılar çekebiliriz. Hiç beklemediğimiz anlar olur. Sabır etmemiz gereken durumlar olur. Sabır duası, hataya bulaşmamak, yanlış yapmamak için edilen duadır.

Bu duayı okuyan kişi bu kalpten yaptığı vakit Allah'a yakın olur. Dolayısıyla şeytan ondan uzaklaşır ve vesvese veremez. Allah'ın kulu, duadan önce yapabileceği hatayı, Allah'ın izniyle dua sayesinde yapmayacaktır.

SABIR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU NEDİR?

1.Elem neşrah leke sadrek

2. Ve vada'na 'anke vizreke

3. Elleziy enkada zahreke

4. Ve refa'na leke zikreke

5. Feinne me'al'usri yüsren

6. İnne me'al'usri yüsren

7. Feiza ferağte fensab

8. Ve ila rabbike ferğab

SABIR DUASI TÜRKÇE ANLAMI VE MEALİ?

Rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle. Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan -bu şekilde sana eziyet olan- yükünü? Senin şanının yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! O halde boş kaldığında yine kalk ve yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep ona doğrul. (İnşirah suresi)

SABIR DUASI NASIL OKUNUR?

Sabır duası Kur'anı Kerimin ayetlerindendir. Ancak dua şeklinde zikir edilen bu ayette, kişinin abdestli olması feyiz açısından pek güzel olur. Allah'ın kulunun namaz kılarak bu duayı yapması, Allah'ın katında duasının hemen kabul edilmesine sebep olabilir. Abdest alma imkanları yoksa, namaz imkanı bulunmuyorsa veya ben bunları yapmıyorum, dua edemez miyim deniyorsa, elbette okunabilir.

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