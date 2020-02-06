SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PİSTİ UÇUŞLARA AÇILDI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
06.02.2020 05:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 05:14
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı. Yaklaşık 10 saatin ardından saat 04.00'da pistin açılmasıyla Sabiha Gökçen'e uçak iniş ve kalkışlar başladı. Uçuşlarını bekleyen yolcular bilet işlemlerini tamamlamak için check-in işlemlerine başlayarak bagajlarını teslim etmeye başladı.Görüntü Dökümü: ---------Yolculardan detaylar-İlk uçağın inişi
Kaynak: DHA