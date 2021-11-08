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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN SİS AÇIKLAMASI

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN SİS AÇIKLAMASI

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

İSTANBUL (DHA) - Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 09.11.2021 tarihi saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.


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