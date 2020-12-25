Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular ile görevliler arasında korona testi pahalı tartışması
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular ile görevliler arasında korona testi pahalı tartışması

25.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:31
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular ile görevliler arasında korona testi pahalı tartışması

İngiltere'den uçuşlara izin verilmesinin ardından Londra'dan İstanbul'a uçuş gerçekleştiren yolculara 250 TL korona virüs testi için ödeme yapılması bildirilirken, ödeme yapmak istemeyen yolcular ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı.

İngiltere'den uçuşlara izin verilmesinin ardından Londra'dan İstanbul'a uçuş gerçekleştiren yolculara 250 TL korona virüs testi için ödeme yapılması bildirilirken, ödeme yapmak istemeyen yolcular ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yaşandığı yere ise polisler gelerek yaşanan tartışmayı kontrol altına aldı.

Londra Stansted - İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunun ardından saatler süren PCR testinde yolcular stresli dakikalar yaşadı. İstanbul'dan bağlantı uçuşu olan yolcular test yaptırmak için yetkililerin belirlediği bir noktada uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 3 buçuk saat bekletilen bazı yolcular ve firma yetkilileri arasında tartışma çıkarken, test yaptırmanın zorunlu olduğu ve test fiyatlarının 250 TL olması yolcuları daha da sinirlendirdi. Uzun süre kuyrukta bekleyen bazı yolcular yetkililerin böyle bir uygulamayı ücretli yapmasına tepki gösterdi. Yolcular ile görevliler arasında çıkan tartışma kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular ile görevliler arasında korona testi pahalı tartışması
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular ile görevliler arasında korona testi pahalı tartışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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