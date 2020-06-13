Şabanözü ilçesinde kapalı pazar yerinin açılışı yapıldı
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Şabanözü ilçesinde kapalı pazar yerinin açılışı yapıldı

Şabanözü ilçesinde kapalı pazar yeri açılışı gerçekleştirildi.

Şabanözü ilçesinde kapalı pazar yerinin açılışı yapıldı
13.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:46

Şabanözü ilçesinde kapalı pazar yeri açılışı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan yeni kapalı pazar yerinin açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yolla ilgili en büyük projelerinin Çubuk, Şabanözü, Orta ilçelerini birleştiren proje olduğunu belirterek, projeyi hayata geçirip Şabanözü'ne değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da 14 ayda yapılan işlerin azımsanacak işler olmadığını, beraber ve uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ise kapalı pazar yerini yaparak halkın ihtiyacını karşıladıklarını, yeni ve büyük projelerin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde pazar yerinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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