Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Şabaniye filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şabaniye filmini izleyecek olanların merak ettiği Şabaniye konusu nedir, Şabaniye oyuncuları kimler ve Şabaniye özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞABANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kan davasından kaçmak için kadın kılığına girerek şarkıcılık yapan Şaban, çevresindeki herkesi kadın olduğuna inandırır. Ama kendisi de kan davalısı Nazlı ya aşık olunca işler karışır. Kartal Tibet in yazıp yönettiği Kemal Sunal güldürüsü, Şaban serisinin en sevilen filmlerinden biri olarak Türk sinema tarihindeki yerini korumaktadır.

ŞABANİYE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç - Nazlı

Erdal Özyağcılar - Şeyhmus

Adile Naşit - Hatice

Turgut Boralı - Dursun

Reha Yurdakul - Şef Garson

Aliye Rona - Ayşe

Salih Eskici - Remo

Celal Yonat - Kahya

Günay Güner - Kiralık Kavgacı

Niyazi Gökdere - Kiralık Kavgacı

İbrahim Kurt - Kiralık Kavgacı

Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası

Nermin Denizci - Assolist

Nezahat Tanyeri -

Orhan Aksoy - Konuk "Rejisör"

Kartal Tibet - Konuk "Jön"

ŞABANİYE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı yerli film Şabaniye'nin çekimleri İzmir'de yapıldı. (2 Haziran 1984)