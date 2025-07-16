Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi?

Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şabaniye filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şabaniye konusu, özeti ve Şabaniye oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şabaniye filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şabaniye filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şabaniye filmini izleyecek olanların merak ettiği Şabaniye konusu nedir, Şabaniye oyuncuları kimler ve Şabaniye özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞABANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kan davasından kaçmak için kadın kılığına girerek şarkıcılık yapan Şaban, çevresindeki herkesi kadın olduğuna inandırır. Ama kendisi de kan davalısı Nazlı ya aşık olunca işler karışır. Kartal Tibet in yazıp yönettiği Kemal Sunal güldürüsü, Şaban serisinin en sevilen filmlerinden biri olarak Türk sinema tarihindeki yerini korumaktadır.

ŞABANİYE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç - Nazlı

Erdal Özyağcılar - Şeyhmus

Adile Naşit - Hatice

Turgut Boralı - Dursun

Reha Yurdakul - Şef Garson

Aliye Rona - Ayşe

Salih Eskici - Remo

Celal Yonat - Kahya

Günay Güner - Kiralık Kavgacı

Niyazi Gökdere - Kiralık Kavgacı

İbrahim Kurt - Kiralık Kavgacı

Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası

Nermin Denizci - Assolist

Nezahat Tanyeri -

Orhan Aksoy - Konuk "Rejisör"

Kartal Tibet - Konuk "Jön"

ŞABANİYE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı yerli film Şabaniye'nin çekimleri İzmir'de yapıldı. (2 Haziran 1984)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'da peş peşe saldırlar! Ölü ve yaralılar var

Orta Doğu'da adım adım yeni savaşa! İsrail, cumhurbaşkanlığını vurdu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

İsrail'in saldırılarının ardından Şara'dan ilk açıklama
İşte Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulduğu anlar

İsrail Suriye'nin kalbini böyle vurdu! İşte o anlar
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı

50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası açıklaması olay yarattı

Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası açıklaması olay yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.