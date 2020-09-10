Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli? Şaban Sevinç hayatı ve biyografisi!
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Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli? Şaban Sevinç hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Şaban Sevinç izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli? Şaban Sevinç hayatı ve biyografisi! Şaban Sevinç kimdir?

Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli? Şaban Sevinç hayatı ve biyografisi!
10.09.2020 20:25 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:28

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Şaban Sevinç hakkında araştırmalar yapılıyor. Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli? Şaban Sevinç hayatı ve biyografisi!

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

1 Mayıs 1964 tarihinde Bafra'da doğdu.

1981 yılında Bafra Lisesi'nden, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1987'de Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda gazeteciliğe başladı.

1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçti.

1990'da kısa dönem er olarak 8 aylık askerlik görevini tamamladı.

1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görevlendirildi.

2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi.

2012 yılından bu yana Halk TV Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor.

1991 yılında Selma Sevinç ile evlendi. Melisa ve Devrim Can isimli iki çocuğu bulunmaktadır.

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