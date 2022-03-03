Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. Dinimize göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Şaban ayı hakkında Peygamber Efendimiz, "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Bu bakımdan Şaban ayının önemi çok fazladır. Peki, Şaban ayının ilk gece namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık Şaban ayı 1. gece namazı ve tarifi nedir? On iki rekatlık namazda hangi sureler okunur?

2022 ŞABAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2022 yılındaki Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.

Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart 2022 Cuma Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece

Recep ayı 3 Mart Perşembe günü bitecektir. Haliyle 3 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Şaban ayına giriş yapmış olacağız. Şaban ayının ilk gecesi 3 Mart Perşembeyi 4 Mart Cumaya bağlayan gecedir.

ŞABAN AYININ İLK GECESİ NE ZAMAN?

Şaban'ın ilk gecesi bugün 3 Mart Perşembe 2022 akşam namazı ile başlayacaktır. 3 Mart Perşembeyi 4 Mart Cumaya bağlayan gece Şaban ayının 1. gecesidir.

ŞABAN AYININ İLK GECE NAMAZI KILINIŞI VE TARİFİ

Şaban ayının ilk gecesi kılınacak 2 farklı namaz:

1-) Nesefi (Rahimehullah) 'ın nakline göre; her kim Şaban'ın ilk gecesinde, birinci rekatlarında 1 Fatiha ve 5 İhlas (bazı rivayetlerde her rekatta 15 İhlas) suresi okumak suretiyle 12 rekat kılarsa, Allahu Te'ala ona 12 bin şehid sevabı verir . Kendisine 12 senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve 80 güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz.

(Kaynak : en-Nesefi, es-Safuri, Nüzhetül-mecalis)

2-) Muhammed ibni Hatiruddin Hazretleri'nin nakline göre; Şabanı Şerif ayının ilk gecesi 12 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra 15 kere İhlas Suresi okunur, Her kim bunu yaparsa onun amel defterine 10.000 hasene sevap yazılır ve 10.000 günahı olsa da silinir .

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatıriddin, el-Cevahirul-hams)

NOT = İhtiyatan 1. maddede zikredilen 12 rekatın her birinde 15 İhlas suresi okunursa daha faziletli olur buyrulmuştur.

ŞABAN AYININ İLK GECE NAMAZI REKATLARA GÖRE OKUNACAKLAR

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi 2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi 3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi 4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi 5. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi 6. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi 7. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi 8. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi 9. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi 10. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi 11. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi 12. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 15 İhlas Suresi

ŞABANIN İLK GECE NAMAZLARI NE ZAMAN KILINACA?

Yukarıda tarifini verdiğimiz namazlar 3 Martı 4 Marta bağlayan gece yani bu gece kılınabilir. Allah (c.c.) şimdiden kabul eylesin. Amin...

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